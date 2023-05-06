مقاومون يطلقون النار تجاه طائرات الاحتلال في أجواء مخيم جنين

قالت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم السبت6/5/2023م" إن طائرات استطلاع "إسرائيلية"، حلقت مساء اليوم في سماء مخيم جنين بالضفة الفلسطينية المحتلة".

وبينت المصادر أن مقاومون في المخيم أطلقوا النار تجاه طائرات الاحتلال التي تحلق في أجواء المخيم.

يشار إلى أن طائرات الاحتلال المسيرة والاستطلاعية تحلق بشكل شبه يومي فوق أجواء الضفة الفلسطينية وخاصة نابلس وجنين حيث تتشكل فيهما كتائب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمعروفة باسم "كتيبة جنين وكتيبة نابلس، بالإضافة لتشكل مجموعات عرين الأسود في نابلس.