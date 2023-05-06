تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا في نهائي الكأس

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، التشكيل الأساسي لخوض مواجهة أوساسونا، مساء اليوم السبت6/5/2023، في نهائي كأس ملك إسبانيا، على ملعب "لا كارتوخا".

وبحسب وسائل إعلام "إسبانية"، فإن أنشيلوتي استقر بشكل كامل على التشكيل، بينما كان الشك الوحيد يرتبط ببديل لوكا مودريتش في خط الوسط، حيث يجلس الكرواتي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا اليوم السبت كالتالي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: كامافينجا، ألابا، ميليتاو، وكارفاخال.

الوسط: فالفيردي، تشواميني، وكروس.

الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.

يذكر أن ريال مدريد كان قد أطاح بغريمة برشلونة من الدور نصف النهائي لكأس الملك، بينما أقصى أوساسونا فريق أتلتيك بيلباو من الدور نفسه للمسابقة.