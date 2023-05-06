الكشف عن مفاجأة في مفاوضات نقل ميسي للدوري السعودي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، مفاجأة بشأن ارتباط ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بالانتقال للسعودية خلال الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية: "إن مفاوضات انتقال ميسي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، لا تتم من قبل فريق محدد".

وأضافت الصحيفة: "الصفقة ستمول عن طريق الحكومة السعودية، وسيتم بعد ذلك اختيار هوية الفريق، الذي سيوقع له النجم الأرجنتيني".

وبينت أن الخيار الأقرب، هو توقيع البرغوث مع نادي الهلال، منافس النصر الذي يضم بين صفوفه، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وينتهي عقد ميسي مع باريس الصيف المقبل، حيث تزعم العديد من التقارير بأن البرغوث قرر ترك الفريق الفرنسي.

جدير ذكره أن ميسي يرتبط بعقد مع الحكومة السعودية للعمل كسفير للسياحة، ويحرص على التواجد مع عائلته هناك، للالتزام بالاتفاق المبرم.