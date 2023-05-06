بيريز يفي بوعده مع مودريتش

حسم الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد، مستقبله مع الميرنجي في الموسم المقبل، قبل انتهاء عقده في صيف العام الحالي.

وقالت شبكة "ريليفو": "توصل مودريتش إلى اتفاق كامل ونهائي مع ريال مدريد، بشأن تجديد عقده حتى صيف 2024.

وأوضحت الشبكة أن اتفاق الطرفين على كل شيء، ولا يتبقى سوى التوقيع الذي سيحدث في الأيام المقبلة، وقد يعلن التجديد رسميا قبل لقاء مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وبينت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، تحدث مع مودريتش قبل شهر، وبعث له رسالة اطمئنان بشأن التجديد له.

وبحسب الشبكة فإن الاجتماعات الأخيرة التي جرت بين مودريتش وريال مدريد كانت سريعة، لأن الكرواتي أبدى استعداده المطلق للبقاء بغض النظر عن الجانب الاقتصادي.

وأضافت:"ريال مدريد وافق على منح مودريتش، نفس راتبه الحالي في العقد الجديد، ليستمر كأحد أكبر الرواتب في الفريق بعد هازارد وبنزيما".