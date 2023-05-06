حماس: جريمة مخيم نور شمس لن تمر دون رد من شعبنا ومقاومته

نعت حركة حماس اليوم السبت 6/5/2023 الشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي اللذين ارتقيا بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس ، جريمة الاحتلال في مخيم نور شمس صباح اليوم لن تمر دون رد من شعبنا الفلسطيني ومقاومته .

وتابع الحكومة الصهيونية بسياستها النازية مصرة على تفجير الأوضاع بمواصلة عدوانها ضد الأرض والإنسان والمقدسات، مبيناً ان هذه الجرائم لن توقف المد الثوري المتعاظم في الضفة الغربية بل ستزيد الثورة اشتعالا.

وأوضح ان الاحتلال الصهيوني يصعّد من إرهابه ضد شعبنا الفلسطيني عبر تكرار عدوانه بالاغتيالات للشبان في الضفة الغربية المحتلة