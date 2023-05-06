المدلل: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وآخرها في مخيم نور شمس محاولة لإعادة قوة ردعه التي بددتها المقاومة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، د. أحمد المدلل، أن دماء الشهداء الطاهرة التي تُسفك على أرض فلسطين هي التي تزيد المقاومة اشتعالاً وانحيازاً لها في مواجهة الاحتلال الصهيوني، مبيناً أن الشعب الفلسطيني ومقاومته مُقبلين على معركة كبيرة مع الاحتلال وستكون "معركة فاصلة".

وقال المدلل في حديث لإذاعة القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" تعليقاً على شهيدي طولكرم، صباح اليوم:" قافلة الشهداء مستمرة طالما هناك احتلال يحتلُ أرضنا ويدنس مقدساتنا ويقتل أبناء شعبنا ويمارس عقيدة القتل بوجه بشع وسادي لكسر إرادة الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "لا يزال الاحتلال يعيش حالة الوهم معتقداً أنه بارتكابه المجازر بحق الشعبي الفلسطيني سيُسكت الشعب الفلسطيني ومقاومته وينهيها، موضحاً أن جرائم الاحتلال تزيد من الإصرار على مقاومة الشعب الفلسطيني له.

وأوضح المدلل، أن الشعب الفلسطيني كل يوم يقدم تضحيات كبيرة؛ لكن هذه التضحيات هي التي تزيدنا تشبثاً بمقاومة المحتل، مبيناً أن الاحتلال يريد أن يقول إنه قادر على الوصول للمقاومين.

وطالب عضو المكتب السياسي "للجهاد"، جميع أبناء الشعب الفلسطيني ومقاوميه بضرورة الحذر من الاحتلال؛ لأنه يسعى من خلال هذه الجرائم أن يكسر إرادة شعبنا ويوقف المقاومة المشتعلة في الضفة المحتلة.

وأشار المدلل، إلى مجزرة الاحتلال الجديدة في مخيم نور شمس المقاوم الذي أزعج الاحتلال الاحتلال، لافتاً إلى أن الاحتلال يريد من خلال هذه المجزرة ترويع أبناء شعبنا، وإعادة قوة ردعه التي استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تدمرها.

وأضاف :" الكل يجمع اليوم أن الاحتلال الصهيوني يعيش أسوأ أزماته وخصوصاً عدم استطاعته وأد المقاومة، مشدداً على أنه لا خيار أمام شعبنا سوى استمرار المقاومة لأن حكومة الاحتلال هي حكومة متطرفة ودموية ترتكب المجازر ضد شعبنا يومياً".

وتابع المدلل: "الاحتلال اليوم هو المُحاصر من قبل قوى المقاومة الفلسطينية، وما يؤكد ذلك ما حدث مؤخراً من رد للمقاومة على استشهاد الشيخ خضر عدنان، في ظل اشتعال الضفة والداخل المحتلين، وانتظار محور المقاومة للحظة التي يتم فيها إزالة كيان الاحتلال من خلال ضربات هذا المحور".