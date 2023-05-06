إضـــراب شامل يعم طولكرم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:01 ص
06 مايو 2023
اضراب شامل وإغلاق المحال التجارية في غزة حداداً على الشهيد خضر عدنان (10).JPG
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أعلنت فصائل العمل الوطني بطولكرم اليوم السبت 6/5/2023 الإضراب العام حدادا على أرواح الشهيدين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال في طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة وصول شهيدين برصاص الاحتلال إلى مستشفى د. ثابت ثابت الحكومي، إضافة إلى إصابة مستقرة في الأطراف، نتيجة عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" مدينة طولكرم

وقالت الصحة: إن شهيدي طولكرم هما الشابين: سامر صلاح الشافعي 22 عاما (أصيب برصاص في الرقبة والصدر والبطن)، وحمزة جميل خريوش 22 عاما (أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال اغتالت الشهيدين وسط اشتباكات مسلحة .

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