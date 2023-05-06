لجان المقاومة تنعى شهيدي طولكرم وتدعو إلى تصعيد الاشتباك مع العدو

نعت لجان المقاومة في فلسطين، الشهيدين المجاهدين حمزة خريوش وسامر الشافعي "اللذين ارتقيا بجريمة صهيونية جديدة في مخيم نور شمس صباح اليوم السبت 6-5-2023، مؤكدة أنّ دماء الشهداء الطاهرة ستزيد من لهيب الثورة والانتفاضة المشتعلة على امتداد أرض فلسطين المباركة.

وشددت لجان المقاومة في تصريح صحفي، على أن جريمة العدو الصهيوني في مخيم نور شمس لن تكسر إرادة شعبنا وشبابه الثائر ومقاوميه الأبطال في مواجهة العدوان والتغول الصهيوني بحق شعبنا ومقدساتنا.

ودعت، جماهيرنا الأبية ومقاومينا الأبطال في كل مكان إلى تصعيد المقاومة والاشتباك مع جنود العدو وقطعان مستوطنيه المجرمين انتقاماً وثأراً لدماء الشهداء الطاهرة في مخيم نور شمس.

واستشهد مقاومان في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم السبت 6-5-2023، في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة المحتلة.