بالفيديو الأهلي بطل السوبر المصري على حساب بيراميدز

توج الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الـ 13 في تاريخه بعد فوزه على نظيره بيراميدز 1-0، في مباراة جمعتهما ليلة أمس الجمعة في ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان للشوطين الإضافيين، حيث نجح المدافع الدولي التونسي على معلول من تسجيل هدف الفوز للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الأول.
وحافظ الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على اللقب الذي حققه في أكتوبر الماضي على حساب الزمالك.
وكان من المقرر أن يلعب الأهلي في كأس السوبر المصري لهذا الموسم ضد الزمالك لكن المارد الأبيض انسحب بداعي وجود "محاباة" من الاتحاد المحلي ضد الفريق، ليقرر بعدها الاتحاد المصري مشاركة بيراميدز.
علي سجلها.. علي دونها— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2023
وضع البصمة الأولى والسعادة الأولى
هدف الأهلي الأول بأقدام علي معلول من ركلة جزاء..
#كأس_السوبر_المصري #الأهلي_بيراميدز pic.twitter.com/DWjqHEAuTV