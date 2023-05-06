بالفيديو الأهلي بطل السوبر المصري على حساب بيراميدز

توج الأهلي بكأس السوبر المصري لكرة القدم للمرة الـ 13 في تاريخه بعد فوزه على نظيره بيراميدز 1-0، في مباراة جمعتهما ليلة أمس الجمعة في ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان للشوطين الإضافيين، حيث نجح المدافع الدولي التونسي على معلول من تسجيل هدف الفوز للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الأول.

وحافظ الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر على اللقب الذي حققه في أكتوبر الماضي على حساب الزمالك.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي في كأس السوبر المصري لهذا الموسم ضد الزمالك لكن المارد الأبيض انسحب بداعي وجود "محاباة" من الاتحاد المحلي ضد الفريق، ليقرر بعدها الاتحاد المصري مشاركة بيراميدز.