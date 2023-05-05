الربانيّ المشتبك -وليد الهودلي

خضر عدنان مدرسة ربانيّة بامتياز

أدرك تماما صعوبة استحقاق أحد الناس هذه الصفة العظيمة كون هذه الصفة الربانية هي صفة من قاتلوا مع الأنبياء كما ورد في القرآن الكريم: " وكأين من نبيّ قاتل معه ربيّون كثير" وترسم الايات لهؤلاء الربانيين رسما واضحا جليّا، تقول بأنهم لا يهنون ولا يضعفون أمام ما يصيبهم في سبيل الله، وتصف مقولتهم والتي تأتي بعد عظيم عطائهم وتضحياتهم لتدعو بالمغفرة للذنوب واسرافهم في أمرهم، وكأنهم كانوا في معصية ولم يكونوا في قمة العطاء وذروة السّنام.

وهكذا يبعث الله في كلّ زمان النماذج الربانية التي تجسّد هذه الصورة العظيمة لهذا الصنف من المؤمنين، ليكونوا شهداء على الناس وليكونوا منارات عالية تضيء الطريق وتضع البوصلة لتصوّب أنظار الناس وترشدهم لخياراتهم الصحيحة والانحياز إلى الحق المبين الذي لا يتمثّله الا الأنبياء ومن سار في ركابهم.

ومن سمات هذه الشخصية الفذّة خضر عدنان، أن نجد فيه الربانية بكلّ تجلياتها العظيمة:

أولا: انحيازه انحيازا كاملا لهذه الربّانية وقد جسّد نموذجا ربّانيّا معاصرا واشتبك مع ألدّ أعداء الله دون أن يهن لهم أو يضعف أمامهم أو يتراجع قيد أنملة، بيد أن الامر فيه علامات مميّزة إذ أنهم في هذا الزمان يمتلكون قدرات هائلة للظلم والطغيان بينما أهل الحق الذين استعدّوا لمنازلتهم لا يملكون الا القليل الذي لا يقارن أبدا مع ما يملكه عدوّهم، خضر دخل معهم المواجهة ولا يملك شيئا سوى يقين وقر في صدره وإيمان بعدالة قضيّته ولسانا سخّره بذكاء وقوّة في الذبّ عن كل من وقع في شباك ظلمهم.

منذ شبّ وكان فتى في ريعان تفتّحه للحياة ومذ كان طالبا جامعيّا نذر نفسه واتخذ قراره أن يكون ربانيّا، فقد كان القرار واضحا حيث صدّقه العمل بما بذل من قصارى جهده ووقوفه الوقفات المطلوبة على المحكّ العملي ومتطلبات واقع لشعب مشتبك مع أسوأ احتلال عرفته البشرية. حزم قراره وثبت عليه طيلة حياته دون أن يفتّ في عضده السجن والاعتقال المتكرّر بل كان ينتزع حريّته رغم أنف سجّانه.

ثانيا: نجح الشيخ في مدّ جسر بين منزلة الاحسان التي تتطلّبها الربانية والتي هي أعلى درجات الايمان وبين الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام فحاز على القمّتين في آن واحد، فروحه المشتعلة إيمانيا بما حقّق من علاقة مميّزة بربّه زوّدته بطاقة عالية رفعته إلى هذه الذروة الجهادية، فتجلّى عطاؤه بما رأينا وسمعنا، وهذا درس عظيم نصل اليه بدراسة أبعاد هذه الشخصية، لا يمكن لنا تفسير قوّة الصمود في خنادق الجوع القاسية بهذه الدرجة العظيمة إلا إذا أدركنا القوّة الروحية التي وصل اليها، قوّة روحية عظيمة تنتج إرادة فولاذيّة وهمّة عالية وعزائم نبيلة سامية تترفّع عن رغبات النفس ولا تدعها تضعف أبدا، إنها جبهة النفس الداخلية وركائز قوّتها، لنا أن نتصوّر مكوّناتها ودعائم ثباتها، لا شكّ بأنه صاحب قلب عامر بذكر الله ليس بالطريقة الشكلية وإنما يعيش المعنى ويستشعر قرب الله منه بشكل فاعل وحيّ وقيوم.

كيف سارت به الأيام الثقال وكيف كانت سرعة الزمن؟ ومن جرّب الاضراب يعرف بطأ السير الزمني وتكلّس عقارب الساعة، لا شكّ بأنه صاحب قلب موصول بالله، يناجي الله بعمق واستشعار قلبي عال، وحيث أنه لا يمكن له أن يكون صاحب تركيز ذهني عال إذ لا يقوى على ذلك، لكنه صاحب يقين واتصال دائم بمحبوبه الأعظم الذي يستشعر قربه وحبّه ولطفه وعظيم ولايته وجميل لطفه، وصل الى درجة ذاق فيها وعرف الغوص في عمق هذه الاستشعارات القلبية التي تخفف من وطأة الجوع وآلامه وهزل الجسد وإنهاك كلّ أجهزة جسمه وتحمّل صرخات أوجاعه.

لا شكّ بأنه يصل الى حالة تشفّ فيها روحه وتتحرّر شيئا فشيئا من ثقلة الجسد ويرتقي بذلك مع الشعور بالتحدّي لهذه الحثالة البشرية التي تتلذّذ بعذاباته، يرى في نفسه جبهة كلّها لله ومع الله ويرى جلّاده جبهة الشيطان، لقد وصل الى حالة من التحرّر الكامل وحالة من الفناء عن الجسد والاستعداد الكامل لتلاشيه كاملا والتنازل عنه طواعية كي تنتصر الفكرة وتنتصر فيه هذه الروح العظيمة.

ثالثا: الإخلاص بلا مواربة: الشيخ يتقاطع مع الربانية ونصيبه منها كبير، لانها تزكية للنفس من كل الافات وتحقّق بالصفات التي تنعكس على فعله وقوّة مثابرته وصولا الى أعلى درجات السلوك البشري، لذلك كان خطابه صادحا بالحق دون أن يخاف لومة لائم أو أن يحسب حسابه لأحد، وكان بإمكانه أن يوارب دون أن يكون صريحا أو واضحا بشكل كاف، لقد آثر أن يكون كالسيف حاسما قاطعا وذلك إخلاصه مع الخالق جعل منه مخلصا مع الخلق، فلا يمكن له أن يداري ظالما أو أن لا ينصر مظلوما ولو أن يصدح بصوته وأن يقوم بأعظم الجهاد وهو كلمة الحق.

وهنا ممكن أن نستفيض به طويلا في عفّة يده واعتماده على عرق جبينه فيدير المعركة وهو فرّان يخبز للناس خبزهم، أية روح عظيمة سكنت بين جنبيه جعلته متواضعا مخلصا كريما مضحّيا بكلّ شيء لاعلاء كلمة الحق ونصرة قضيّته؟

لقد كان الشيخ مدرسة عظيمة في الربانية الحقّة ولم يكتف بالقول والتدريس النظري ولكن كانت ترجمة عملية لقيم الحرية والسيادة والكرامة، يراها الناس شاخصة أمامهم ، يرون فعلا وقولا وروحا عالية، جميلة وعميقة، ذكيّة وحكيمة، جريئة وشجاعة.