الـ5 خلال يومين.. قتيل جديد جراء إطلاق نار في الداخل المحتل

قتل شاب اليوم الجمعة، إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة عين ماهل داخل أراضي عام 1948.

وعُلم أن الضحية في الثلاثينات من عمره، وتعرض لإطلاق النار عند مدخل عين ماهل، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة، نقل إثرها إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة، حيث أعلن عن وفاته.

وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بأراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، إلى 63 ضحية.

وتشهد البلدات الفلسطينية جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة وبصورة مقلقة منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ الشرطة الإسرائيلية وتقاعسها عن اجتثاث العنف والجريمة.