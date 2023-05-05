8 قتلى جراء إطلاق نار في صربيا

قُتل ثمانية أشخاص وأصيب 13 آخرين، مساء أمس الخميس، في إطلاق نار قرب مدينة ملادينوفاك الصربية على بعد نحو 60 كلم جنوبي العاصمة، بلغراد.

وأفادت قناة "آر تي إس" العامة الصربية، بأنه أطلق المنفّذ النار من داخل مركبة متحركة باستخدام سلاح آلي قبل أن يلوذ بالفرار، فيما تواصل الشرطة البحث عن المشتبه به.

وقالت الشرطة: "تم إغلاق الطريق المؤدي إلى قريتين في المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار، فيما أُرسل عدد من أفراد الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة بينما حلقت مروحيات فوق الموقع".

من جانبه، وصف وزير الداخلية الصربي، براتيسلاف غاسيتش، واقعة إطلاق النار بأنها "عمل إرهابي".

يأتي ذلك غداة عملية إطلاق نار غير مسبوقة شهدتها مدرسة في بلغراد قتل خلالها تلميذ يبلغ 13 عاماُ ثمانية من رفاقه وحارساً أمنياً في واقعة أثارت صدمة في البلاد.