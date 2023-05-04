الكشف عن موعد إعلان الهلال عن صفقة ميسي بشكل رسمي

كشف صحيفة سعودية، اليوم الخميس، عن اجتماع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع مفوض نادي الهلال في العاصمة السعودية الرياض، على خلفية زيارة "البرغوث" للرياض.

وأكدت صحيفة عكاظ نقلا عن مصادر مطلعة، عن تقريب وجهات النظر بين الطرفين من أجل تعاقد الهلال مع اللاعب الحاصل على كأس العالم مؤخرا، وأضافت: "ربما يتم الإعلان عن تعاقد الهلال مع ميسي بشكل رسمي مع بداية يونيو القادم بعد الاتفاق على التفاصيل كافة" علما بأن عقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان سينتهي في يونيو المقبل.

وأوضحت أن الأمور تسير بشكل جيد، والأمر الوحيد الذي قد يعيق تعاقد الهلال مع ميسي هو فقط في حال وافقت رابطة دوري المحترفين الإسبانية (الليغا) على التكفل بعقد ورواتب اللاعب كي يعود لفريقه السابق برشلونة.

ولكن هذا الاحتمال يبقى مستبعدا، ما يعزز فرص الهلال لضم ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حسبما نقلت "عكاظ".

وكان ميسي قد سافر الاثنين الماضي إلى السعودية بدعوة من وزارة السياحة في المملكة.