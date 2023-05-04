جيش الاحتلال يُعلن مقتل كلب عسكري خلال عملية اقتحام نابلس اليوم

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس4/5/2023م، الخسائر التي لحقت في قواته التي اقتحمت مدينة نابلس واغتالت عدداً من المقاومين بتهمة تنفيذهم عملية اطلاق نار في منطقة الأغوار الشهر الماضي والتي أسفرت عن مقتل ثلاث مستوطنات.

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن وحدة اليمام بجيش الاحتلال الإسرائيلي تعلن مقتل كلب في أحداث نابلس اليوم، خدم في الوحدة منذ عام 2015 وشارك في مئات العمليات ضد المقاومة.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الخميس 4 مايو 2023، خلال اقتحام وحصار منزل في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة.







