"هالاند" يفتح الباب لريال مدريد لمفاوضاته

كشف تقرير صحفي إسباني، كواليس جديدة بشأن محاولات نادي ريال مدريد للتعاقد مع إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن هالاند رفض عرضا مغريا من مسؤولي السيتي لتجديد عقده حتى صيف 2027 براتب سنوي 40 مليون يورو.

وأشارت إلى أن تعاقد اللاعب النرويجي مع السيتي كان يتضمن شرطا جزائيا، يسمح برحيله في صيف 2024 مقابل 200 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة "إلا أن هذا البند اختفى بعد تجديد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عقده مع النادي".

وكشفت أيضا وفقا لتقارير صحفية بريطانية، أن الشرط الجزائي في عقد هالاند، لم يختف بشكل كامل، لكن تم تأجيله لمدة عام حتى صيف 2025.

وذكرت أن هذا التأجيل يصاحبه أنباء سارة لمساع إدارة ريال مدريد في ضم هالاند، حيث سينخفض الشرط الجزائي من 200 إلى 175 مليون يورو.

ولفتت إلى أن مسؤولي الملكي يعتبرون إيرلينج هالاند، الوريث الشرعي لقيادة هجوم الفريق بعد نجمه وقائده الحالي، كريم بنزيما، البالغ من العمر 35 عاما.

وختمت تقريرها بأن 2025 ربما يكون عام الحلم بالنسبة ريال مدريد، حيث سيتحرك لضم هالاند، وأيضا كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي تعاقده الحالي بعد عامين.