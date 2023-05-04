مصر تُقرر رفع سعر السولار

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، اليوم الخميس، رفع سعر لتر السولار في الأسواق المحلية، اعتبارا من اليوم.

وقالت اللجنة في بيان لها: "إن مقدار الزيادة على سعر لتر السولار يبلغ جنيهاً واحداً ليستقر عند 8.25 جنيهات (27 سنتا) للتر الواحد".

وبررت اللجنة زيادة سعر لتر السولار في الأسواق المحلية، إلى الارتفاعات العالمية التي طرأت على أسعاره عالمياً، وسط زيادة في الطلب عليه من جانب أوروبا، إلى جانب تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ويُشار إلى أنه بعد قرار زيادة سعر السولار، أعلنت عدة محافظات مصرية في بيانات ومنشورات منفصلة، عن تنفيذ زيادة على أجرة ركوب وسائل النقل العام، بشكل فوري.