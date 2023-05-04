حماس تنعى شهداء نابلس  

نعى الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع اليوم الخميس 4/5/2023 إلى شعبنا الفلسطيني شهداء نابلس الذين ارتقوا في اشتباكات مسلحة مع الاحتلال الصهيوني وهم يدافعون عن شعبنا ومقدساتنا.

وقال القانوع: إن اغتيال أبطال المقاومة لن يحد من ضرباتها وعملياتها أو يوقف مدها المتصاعد وستمضي المقاومة بكل عزيمة وإصرار للرد على جريمة الاغتيال والثأر لدماء الشهداء.

وشدد على أن جريمة الاحتلال الصهيوني باغتيال ثلة من أبطال المقاومة في نابلس تضاف لسجل الاحتلال الأسود وحكومته الفاشية التي ستدفع ثمن جرائمها.

ودعا القانوع جماهير شعبنا والشباب الثائر وأبطال المقاومة وكل التشكيلات العسكرية في الضفة الغربية لاستدامة الاشتباك مع الاحتلال والثأر لدماء الشهداء.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال اغتالت 3 شبان في البلدة القديمة بنابلس، تزعم قوات الاحتلال أنهم من نفذوا عملية الحمرا والتي أدت لمقتل 3 مستوطنات .