الاحتلال يزعم : شهداء نابلس هم من نفذوا عملية الحمرا بالأغوار وأدت لمقتل 3 مستوطنات

زعمت قناة كان العبرية اليوم الخميس 4/5/2023 ، أن قوات اليمام الخاصة قامت باغتيال فلسطينيين اثنين في نابلس كانا قد نفذا عملية الأغوار التي قتلت فيها 3 مستوطِنات، كما قتلت القوات شخص ثالث كان برفقتهم في المبنى.

وقال بيان لقوات الاحتلال: إنه بعد معلومات استخباراتية دقيقة تم اغتيال مقاومين هما حسن قطناني ومعاذ المصري نفذا عملية إطلاق النار قرب مفترق الحمرا قبل نحو شهر ما أدى لمقتل 3 مستوطنات، وقتل برفقتهم إبراهيم جبر أحد مساعدي المطلوبين في نابلس.

مصادر محلية قالت: إن القوات "الإسرائيلية" حاصرت منزلين أحدهما لعائلة الشهيد محمد العزيزي والآخر لعائلة عكوب ويتواجد فيهما مجموعة من المقاومين وتم إطلاق صواريخ مضادة تجاه المنزل كما استخدم الاحتلال طائرا درون انتحارية.

وقال منشور لأحد الشبان وهو شقيق عبد عكوبة أحد من المحاصرين ، حيث كتب على حسابه الشخصي الفيس بوك: "إن الاحتلال أطلق 7 رصاصات على أخي المتواجد في الصالة الخارجية دون وصول لسيارات الإسعاف" .

ويشار إلى أن قوات الاحتلال تحاصر أحد المنازل في حارة الياسمينة بنابلس وسط الحديث عن عدد من الإصابات .





ويشار إلى أن قوات الاحتلال تحاصر أحد المنازل في حارة الياسمينة بنابلس وسط الحديث عن عدد من الإصابات .