بالأسماء: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، حملة مداهمات واعتقالات لعدد من مدن الضفة المحتلة، طالت عدداً من المواطنين بينهم نائب في المجلس التشريعي.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة المحتلة فجر اليوم الخميس، عرف من بين المعتقلين حتى اللحظة:

١. النائب المبعد عن القدس أحمد عطون- بيت لحم

٢. محمد عبد الرحيم- طولكرم

٣. محمد الزقوت- طولكرم

٤. نور فقهاء- جنين

٥. أحمد خلوف- جنين

٦. نور الصقر- جنين

٧. عدي كعيبة- جنين

٨. لؤي سليم- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

٩. أسعد درويش- مخيم عايدة شمال بيت لحم

١٠. مصعب ناجي أبو حميد- رام الله