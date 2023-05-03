مصادر لـ"فلسطين اليوم" تكشف موعد صرف النسبة المتبقية من رواتب موظفي السلطة لشهر أبريل 2023

كشفت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء3/5/2023م، عن موعد صرف الدفعة المتبقية من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر نيسان/أبريل 2023م.

ورحجت المصادر أن يتم صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وقطاع غزة يوم الأحد المقبل 7/5/2023م، عبر خدمة الصراف الآلي، ويوم الإثنين عبر البنوك.

وبشأن نسبة الصرف، توقعت المصادر أن يتم صرف ما نسبته من رواتب شهر أبريل، 50%، دون صرف مستحقات، ليصبح اجمالي نسبة صرف راتب أبريل 85%.

يشار إلى أن وزارة المالية صرفت دفعة عن راتب شهر نيسان لجميع الموظفين قبل عيد الفطر السعيد يوم الثلاثاء الموافق 18/04/2023م، كما صرفت دفعة الشؤون الاجتماعية للضفة الغربية وقطاع غزة والبالغة قيمتها 131 مليون شيكل، موزعة على 111 ألف أسرة؛ منها 81 ألف أسرة في قطاع غزة، و 30 ألف أسرة في الضفة الغربية.