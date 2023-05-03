الجهاد: سرايا القدس والمقاومة أبدعوا في الرد على جريمة اغتيال الشيخ عدنان

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، اليوم الأربعاء 3/5/2023، أن سرايا القدس الجناح العسكري للحركة والمقاومة الباسلة أبدعوا في الرد على جريمة اغتيال الشيخ القائد خضر عدنان الذي سطر ملحمة بطولة منقطعة النظير، وأثبتوا وفاءهم والتزامهم بالدفاع عن أبناء شعبهم.

وقال سلمي في تصريح صحفي: "سيظل الشيخ خضر عدنان عنواناً للنهج الحر المقاوم الذي يأبى الخنوع والاستسلام ، وسيظل اسمه راية وعلماً لكل السائرين في طريق الحرية".

وتابع "لقد انتهت جولة من جولات المواجهة لكن مسيرة المقاومة متواصلة ولن تتوقف وشيئًا فشيئًا يقترب فجر الحرية والنصر بإذن الله". وأكمل سلمي "نعاهد شعبنا وأمتنا الا تضل بوصلتنا الطريق ، ونعاهد شهداءنا وأسرانا وجرحانا أن تبقى سيرتهم ومسيرتهم أمانة نحملها ولا نفرط فيها ، وان نواصل العمل لأجل الأسرى وحريتهم".

ووجه سلمي التحية لسرايا القدس ولمقاومتنا وللغرفة المشتركة التي قدمت نموذجاً في وحدة الموقف والرد على جريمة العدو.

وكانت المقاومة الفلسطينية، أطلقت منذ ساعات صباح يوم أمس، عشرات الرشقات الصاروخية نحو مستوطنات "غلاف غزة"، رداً على اغتيال الشيخ خضر عدنان، حتى تم الإعلان عن وقف إطلاق النار فجر اليوم.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أن 40 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة تجاه غلاف غزة منذ ساعات الصباح أسفرت عن إصابة 12 إسرائيليا بحسب وزارة الصحة "الإسرائيلية".

ونشرت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مقاطع فيديو تظهر مشاهد من هروب المستوطنين بينهم وزير الهجرة والاستيعاب في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" أوفير سوفير إلى الملاجئ في مدينة "سيديروت" لحظة إطلاق صواريخ من قطاع غزة قبل دقائق.