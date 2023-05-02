محدث بالفيديو والصور طائرات الاحتلال تشنُّ سلسلة من الغارات على قطاع غزة..والمقاومة تواصل قصفها

شنت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الثلاثاء2/5/2023م، سلسلة من الغارات استهدفت عدداً من المواقع التابعة لفصائل المقاومة في قطاع غزة.

وبحسب مراسلنا، فإن طائرات الاحتلال الحربية شنت 6 غارات على محيط منطقة السفينة شمال غرب غزة.

فيما استهدفت موقعاً يتبع للمقاومة غرب مدينة غزة بصاروخ من طائرة بدون طيار.

وفي حي الزيتون، استهدفت طائرات الاحتلال بدون طيار أرضا زراعية جنوب الحي دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وبالتزامن مع ذلك، شنت طائرات الاحتلال غارة على محافظة خانيونس استهدفت خلالها موقعاً للمقاومة غرب المحافظة.

بدورها، قالت كتائب القسام في تصريح صحفي " إن الدفاعات الجوية تتصدى للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو"

وفي شمال القطاع، قصفت طائرات الاحتلال الحربية موقع الإدارة المدنية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بعدد من الصواريخ.

كما استهدفت طائرات الاحتلال موقع بدر التابع للمقاومة الفلسطينية غرب مخيم الشاطئ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يتبع..









