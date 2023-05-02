بالفيديو المقاومة الفلسطينية تواصل قصفها مستوطنات "غلاف غزة"

تواصل المقاومة الفلسطينية، منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء 2/5/2023م، إطلاق رشقاتها الصاروخية نحو مستوطنات "غلاف غزة".

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أن 40 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة تجاه غلاف غزة منذ ساعات الصباح أسفرت عن إصابة 12 إسرائيليا بحسب وزارة الصحة "الإسرائيلية".

ونشرت وسائل إعلام "إسرائيلية"، مقطع فيديو يظهر مشاهد من هروب المستوطنين إلى الملاجئ في مدينة "سيديروت" لحظة إطلاق صواريخ من قطاع غزة قبل دقائق



وعصر اليوم، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، مسؤوليتها عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية، ويأتي ذلك كردٍ أولي على هذه الجريمة النكراء"اغتيال الشيخ خضر عدنان" التي ستفجر ردوداً من أبناء شعبنا في كافة الساحات وأماكن الاشتباك بعون الله تعالى.

وأكدت الغرفة المشتركة في بيان صحفي: "سنبقى الأوفياء لدماء شهدائنا وتضحيات أسرانا، وستبقى قضيتهم على رأس أولويات قيادة المقاومة في كل الظروف.

وحذرت الاحتلال من أن "تماديه في العدوان وارتكابه لأية جريمةٍ أو حماقة لن يبقى دون رد، وستظل المقاومة على أتم الجهوزية سيفًا ودرعًا لشعبنا في كل مكان".

يشار إلى أن الشيخ القائد خضر عدنان من أبرز قادة حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة، قد ارتقى فجر اليوم في عملية اغتيال صهيونية داخل سجون الاحتلال بعد خوضه معركة إضراب بطولية استمرت لـ 85 يومًا.