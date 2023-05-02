هنية يهاتف القائد النخالة معزيًا بالشهيد خضر عدنان

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صباح اليوم الثلاثاء 2/5/2023 الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة ، مقدماً له ولقيادة الجهاد الإسلامي ولشعبنا الفلسطيني المرابط التعازي باستشهاد الشيخ المجاهد خضر عدنان.

وأشار هنية إلى حجم الجريمة التي ارتكبها العدو الصهيوني في تنكره وإهماله الطبي وإصراره على عدم الاستجابة لمطلب الشيخ خضر عدنان بالحرية، مؤكداً على ضرورة التوقف مليًا أمام هذا النموذج الفريد من أبناء شعبنا الفلسطيني الذي جسّده الشيخ خضر عدنان في شجاعته وإقدامه وصلابته وسيره نحو الشهادة بإرادة حرة راضيًا مرضيًا بإذن الله.

وقال "هذه معركة مفتوحة مع العدو، وشعبنا منتفض على مدار الساعة في وجه الاحتلال لا يكل ولا يلين، ويواصل السير على طريق الجهاد والشهادة والمقاومة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه مع الصالحين والنبيين والشهداء".

ويشار الى ان الشهيد خضر عدنان ارتقى شهيداً فجر اليوم بعد خوض معركة مع الاحتلال استمرت لـ87 يوماً ، وسط اصرار على الاعلان عن استشهاده بعد التعنت من الاستجابة لكافة مطالبه للإفراج عنه .