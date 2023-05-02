بهدف قتله

المحامي الخطيب: الشيخ عدنان تعرض لإهمال طبي مُتعمد من "إدارة السجون"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:21 ص
02 مايو 2023
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أكد جميل الخطيب محامي الشهيد الشيخ خضر عدنان، أنه كان هناك إهمال طبي مقصود ومتعمد من إدارة السجون منذ أن قرر الشيخ خضر عدنان خطوة الإضراب عن الطعام بهدف قتله.

وقال المحامي الخطيب لإذاعة صوت الأقصى:" نحن بصدد استرجاع جثمان الشهيد خضر وأرسلنا برقية لـ"إدارة السجون" لاسترجاع الجثمان".   

وأضاف: "يترتب على استرجاع الجثمان العديد من الخطوات سندرسها لاحقاً".

وكانت أعلنت "إدارة السجون الإسرائيلية"، فجر اليوم الثلاثاء 2/5/2023م، استشهاد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان بعد  ٨٦ يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.

 

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