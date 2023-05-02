غزة: "الوطنية والإسلامية" تدعو للاحتشاد بساحة الجندي المجهول تنديداً بجريمة اغتيال القائد عدنان

دعت القوى الوطنية والإسلامية اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023، إلى جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى الاحتشاد والتجمهر في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة غضباً وتنديداً بجريمة اغتيال الشيخ القائد خضر عدنان.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد الشيخ القائد خضر عدنان، مُحملةً الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي ارتكبها أمام العالم، مؤكدة أنها لن تمرَّ دون رد.

وقالت الحركة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "في مسيرتنا الطويلة نحو القدس سنفقد الكثير من الرجال الشجعان والكثير من القادة والمقاتلين، والقائد المجاهد الشيخ خضر عدنان كان واحداً من الذين فتحوا طريقاً عريضا لكل الذين ينشدون الحرية في فلسطين والعالم".

واستشهد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان بعد ٨٦ يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي.