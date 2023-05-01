طبيعة مرض الفنان مصطفى درويش - سبب وفاة مصطفى درويش في مصر

طبيعة مرض الفنان مصطفى درويش الذي توفى اليوم الاثنين 1-5-2023 ، وسارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها تتعرفون على سبب وفاة هذا الفنان الذي شكل صدمة كبيرة لمتابعيه وافراد عائلته وكل ما عليكم الان قراءة السطور التي جاءت بعد هذه المقدمة حيث ارفقنا لكم مقطع فيديو مصور يتحدث بشكل مفصل حول ذلك وعن الباقي فهو التالي.

سبب وفاة الفنان المصري مصطفى درويش

وفي هذه الفقرة التي تلت هذه المقدمة سوف نوضح لكم سبب وفاة الفنان مصطفى درويش حيث توفى نتيجة تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة وفارق الحياة على إثرها عن عمر ناهز 43 عاما .

موعد دفن مصطفى درويش

ومن المقرر ان يتم تشييع جثمان وجنازة الفنان مصطفى درويش اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر حيث من المتوقع ان يشارك فيها عدد من الفنانين وعائلته وأصدقاءه وبعض من متابعيه .

وصرح شقيق الفنان مصطفى درويش ، لوسائل إعلام مصرية، أنه سيتم إقامة العزاء غدًا عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد.

وفاة الفنان مصطفى درويش

علي علق عبر حسابه الرقمي على وفاة مصطفى درويش قائلاً: "الله يرحمه مصطفى كانت مواقفه محترمه، نسأل الله أن يرحمه ويسامحه ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ".

أحمد حاتم علق: " إنا لله وإنا إليه راجعون.. خبر وفاة الفنان مصطفى درويش صادم وحزين، الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله وكل اللي بيحبوه ".

محمد المالح : " والله العظيم الدنيا ما تستحقش اننا نزعل من بعض ولا اننا نصارع وناذي في بعض، خبر وفاة مصطفى درويش حقيقي تسبب في صدمه ليا، ربنا يرحمك يا مصطفى ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى يا رب "

محمود علق على وفاة مصطفى درويش : "إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له واسكنه فسيح جناتك الفردوس الاعلى من الجنة يا رب ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان يا رب العالمين ".

وفاة (مصطفى درويش) إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/BsowsQIJHt — Hisham Abd Elbary (@HishamGamal_Twt) May 1, 2023

سوسن علق : "الدنيا بقت مرعبه اوي أنا كنت بحب ادوار مصطفي درويش جدا لأنه كان يعمل شر كوميدي ودي مدرسة مش اي حد يدخلها وكنت متوقعه أنه يضرب، صدمة بجد الدنيا دي بقت مخيفه ربنا يرحمه رحمه واسعه ويتجاوز عن سيء اته ".

طبيعة مرض الفنان مصطفى درويش

من هو مصطفى درويش ويكيبيديا

وفي ختام هذه المقالة التي تحدثنا بها عن طبيعة مرض الفنان مصطفى درويش وموعد الدفن ويكيبيديا ، فقد وضعنا لكم معلومات عامة عنه واسمه مصطفى حسين درويش وشهرته وهو من مواليد 11 يناير 1980هو يعد ممثل مصري شارك في أعمال درامية وسينمائية مصرية ، ولقد شارك في العديد من الاعمال الفنية .