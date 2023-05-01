أريحا تشيع جثمان الشهيد اللدعة

شيع أبناء شعبنا في محافظة أريحا والأغوار، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد جبريل اللدعة إلى مثواه الأخير في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وأفاد مراسلنا، بأن موكب جنازة الشهيد انطلق من مستشفى أريحا الحكومي برفقه عدد من أهالي أريحا والمخيم، باتجاه عقبة جبر ومنزل عائلته وإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم الإنطلاق في موكب جنازئي كبير إلى مسجد المخيم للصلاة عليه ولمواراته الثرى داخل مقبرة عقبة جبر.

وأعلنت حركة فتح في المحافظة، ومساجد مخيم عقبة جبر خلال التشييع "الاضراب الشامل والعام لكافة مناحي الحياة في المدينة والمخيم تنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة على أبناء شعبنا أخرها اعدام جبريل اللدعة".

واستشهد الفتى جبريل محمد اللدعة (17 عاماً) فجرا بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس جراء عدوان الاحتلال على مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا والأغوار، وإصابة 6 مواطنين، وصفت جروح 3 منهم بالخطيرة.