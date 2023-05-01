لا تعد تسخين هذه الأطعمة!

لا تعد تسخين هذه الاطعمة!

كشفت دراسة طبية جديدة نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هناك 4 أطعمة تنطوي على مخاطر كبيرة عند إعادة تسخينها و4 أطعمة جيدة بالفعل، خلافا للاعتقاد الشائع.

وعن الأطعمة التي تم التحذير منها :

البيض

البيض يمكن أن يحمل بكتيريا السالمونيلا التي تسبب التسمم الغذائي، كما أن تركه لفترات طويلة يمنح البكتيريا مزيدا من الوقت للتكاثر.

البيض المخزن في درجات حرارة تتراوح بين 40 و165 درجة فهرنهايت، "خطر"، ويمكن أن تنمو مسببات الأمراض بمعدل أسرع عندما تكون في درجة الحرارة هذه.

إذا كان هناك المزيد من مسببات الأمراض والبكتيريا الضارة في الطعام، فهناك خطر متزايد من الإصابة بالتسمم الغذائي عندما نأكله.

تنصح إدارة الغذاء والدواء الأميركية بعدم ترك البيض أو الأطباق التي تحتوي على البيض خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، أو ساعة واحدة في الطقس الحار.

تكمن الصعوبة في الميكروويف في أنه قد يكون غير متساو بعض الشيء عند تسخين شيء ما.

الأرز

الأرز المطبوخ يحتوي على بكتيريا سيريوس العصوية، وهي بكتيريا مكونة للأبواغ توجد عادة في التربة والخضروات، وتوجد في العديد من الأطعمة النيئة وغير المصنعة، بما في ذلك البطاطس والبازلاء والفول وبعض التوابل.

هذه البكتريا مقاومة للحرارة، لذا حتى عندما تقوم بتسخينها، فإنها لا تزال تسبب مسببات الأمراض الضارة.

تشمل أعراض المرض من بكتيريا سيريوس العصوية القيء والإسهال وتشنجات البطن.

السبانخ

يمكن أن يرتبط إعادة تسخين السبانخ مباشرة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

تحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ على مركبات تسمى النترات. وعند تسخين النترات، يمكن أن تتحلل إلى مركبات أخرى تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

النترات بمفردها غير ضارة. ومع ذلك، يمكن للبكتيريا التي تعيش بالفعل في الفم والإنزيمات في الجسم تحويلها إلى نيتريت ثم إلى نيتروسامين. وهذه لها خصائص مسرطنة.

قدرت إحدى الدراسات أن الناس يحصلون على حوالي 80 بالمئة من نتراتهم الغذائية من الخضروات، وتوجد النترات أيضا في الشمر والفجل والجزر واللفت.

إذا لم يتم تسخين السبانخ بشكل صحيح، يمكن لبكتيريا الليستريا أن تعيش عليها،ويمكن أن يسبب هذا داء الليستريات، وهو عدوى خطيرة تؤدي إلى الحمى وأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا والصداع وتيبس الرقبة والارتباك وحتى النوبات.

البطاطس

مشكلة البطاطس ليست الحرارة نفسها بل تركها بالخارج لفترة طويلة، كما أن تخزينها في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين يضعها في "منطقة الخطر"، ما قد يؤدي إلى نمو المطثية الوشيقية.

تسبب البطاطس حالة من التسمم الغذائي تهاجم فيها السموم أعصاب الجسم ويمكن أن تسبب صعوبة في التنفس، وينتج عنها أعراض مثل القيء والغثيان وآلام المعدة والإسهال.

هناك أيضا خطر متزايد للإصابة بالتسمم الغذائي مع البطاطس المخبوزة المطبوخة بورق القصدير.

جزء من المخاطر التي تشكلها البطاطس المهروسة هو مكوناتها القابلة للتلف، مثل الحليب والزبدة والقشدة.