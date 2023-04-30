بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم سلفيت وتعتقل أسيراً محرراً في "كفر الديك"

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأحد 30 ابريل 2023، محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، وداهمت منزل أسير محرر واعتقلته بعد وقامت بعملية تفتيش لمخازن عائلته.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في المنطقة، بأن قوات الاحتلال أجرت أعمال تفتيش في مخازن لعائلة الديك واقتحمت منزل الأسير المحرر رامي راتب الديك في بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت.

وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رامي راتب الديك عقب اقتحام منزله في بلدة كفرالديك غرب مدينة سلفيت، بعد أن قامت بتفتيش منزله ومخازن عائلته.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة والقدس بذرائع واهية تهدف للتنغيص على حياتهم وطردهم من ممتلكاتهم والسيطرة عليها.