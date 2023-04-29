حداد وإضراب شامل في بيت لحم

تشهد محافظة بيت لحم بالضفة المحتلة اليوم السبت 29/4/2023 ، إضراب شامل حداد على روح الشهيد مصطفى عامر صباح من بلدة تقوع الذي ارتقى برصاص الاحتلال بالأمس.

لجنة التنسيق الفصائلي في بيت لحم، قالت إن الإضراب يشمل المدارس والجامعات وكافة مناحي الحياة، باستثناء المخابز والصيدليات والمرافق الطبية، حتى الساعة الثالثه عصرا.

استشهد الطفل مصطفى عامر صباح (16 عاما)، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وسيتم تشييع جثمان الشهيد اليوم حيث سينطلق الموكب عند الساعة العاشرة صباحا من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، وصولا إلى منزله لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، ثم الصلاة عليه ومواراته الثرى.