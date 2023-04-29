الأسير عدنان يواصل معركة الكرامة لليوم الـ 84 وسط تفاقم وضعه الصحي

يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ(84) على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله التعسفي في سجون الاحتلال، وسط تحذيرات من استشهاده بأي لحظة؛ بسبب تفاقم خطورة وضعه الصحي.

وأجلت محكمة الاحتلال تأجيل جلسة محاكمته المقررة يوم الخميس إلى يوم غد الأحد القادم، وفق ما أعلن محاميه مجدي الخطيب.

جدير ذكره أن يمنع الاحتلال "الإسرائيلي"، منظمة الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية من زيارة الشيخ خضر عدنان والاطلاع على وضعه الصحي وظروف اعتقاله.

يشار إلى أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال ثلاثة عشر مرة، أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.