الأسير عز الدين عمارنة يواصل اضرابه عن الطعام لليوم السادس احتجاجاً على اعتقاله الاداري

أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن المعتقل (مجد عمارنة) المعروف بالشيخ عز الدين عمارنة (51 عامًا)، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم السادس، على التوالي، رفضًا لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، إن إضراب المعتقل عمارنة، يأتي في ظل التصاعد المستمر في أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث تجاوز عددهم الـ1000 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2003.

ولفت نادي الأسير، إلى أن المخاطر على حياة المعتقل عمارنة كبيرة، خاصة أنه ضرير، ويعاني من عدة مشاكل صحية، وهو بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية بشكل دائم.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

يشار إلى أنّ عمارنة معتقل منذ تاريخ 21 شباط 2022، ومنذ تاريخ اعتقاله صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، الأمر الأول والثاني مدتهما 6 أشهر، فيما صدر بحقه أمر ثالث في شهر آذار المنصرم لمدة أربعة أشهر، وبذلك يكون قد أمضى في الاعتقال الحالي 14 شهرًا، علمًا أنّه أسير سابق أمضى نحو تسع سنوات جلّها رهن الاعتقال الإداري.

ومن الجدير ذكره أن للأسير عمارنة خمسة من الأبناء والبنات، أبنائه الذكور معتقلين في سجون الاحتلال إلى جانبه، وهما أحمد، ومجاهد، حيث يقضي نجله مجاهد حكمًا بالسجن لمدة 24 شهرًا، فيما يواصل الاحتلال اعتقال نجله أحمد إداريًا.