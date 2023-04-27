وزارة التنمية الاجتماعية وملتقى النجد التنموي تبحثان سبل تعزيز العمل المشترك

اتفقت مؤسسة ملتقى النجد التنموي ووفد من وزارة التنمية الاجتماعية برئاسة مفوض عام الوزارة في المحافظات الجنوبية لؤي المدهون على تعزيز العمل المشترك في القطاعات التنموية والاغاثية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة والوزارة.

وأطلع المدير العام لمؤسسة النجد التنموي خالد أبو شرخ المدهون والوفد المرافق له خلال زيارة للمؤسسة اليوم على عمل المؤسسة والمشاريع التي تنفذها وبشكل خاص المشاريع التنموية والاغاثية ومشروع إعادة ترميم المنازل ومشروع الدعم النفسي وغيرها من الفعاليات التي تنفذها المؤسسة لصالح مئات الاسر المتضررة.

وأكد أبو شرخ على أهمية التعاون والشراكة في العمل التنموي بين مؤسسته ووزارة التنمية والمؤسسة ذات العلاقة الأخرى، مشدداً على أهمية زيادة رقعة التدخلات السريعة في ظل زيادة الشريحة المحتاجة والمتضررة في قطاع غزة.

وأشاد أبو شرخ بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية في التخفيف عن كاهل الاسر الفقيرة في القطاع.

من جانبه أشاد المدهون بعمل مؤسسة ملتقى النجد، ووصفها بأحد الجمعيات والمؤسسات الناجحة والرائدة في العمل الاغاثي والإنساني في قطاع غزة.

وابدى المدهون استعداده لتعميق العمل المشترك مع الملتقى خلال المرحلة المقبلة والتي تتطلب المزيد من العمل على الصعيد التنموي.

من جانبها قالت رفقة الحملاوي رئيس مؤسسة ملتقى النجد التنموي ان المرحلة الحالية تحتاج الى بناء شراكات عميقة بين كل المؤسسات العاملة في المجال الاغاثي والتنموي ووزارة التنمية الاجتماعية لضمان وصول المساعدة الى الفئة المحتاجة والمستهدفة.

وأكدت الحملاوي ان تعتبر ان الشراكة الحقيقية هي اقرب طريق الى ترسيخ مبادئ العمل المؤسساتي السليم وضمان جودة اكبر في العمل.

وفي نهاية اللقاء كرم المدهون والوفد المرافق له المؤسسة ومديرها العام خالد أبو شرخ على جهوده الكبيرة التي يبذلها على مدار عدة عقود في العمل التنموي والاغاثي.