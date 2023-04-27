لابورتا يعلن عن صفقة تاريخية لبرشلونة

أعلن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس27/4/2023م، عن صفقة تاريخية للعملاق الكتالوني.

وقال لابورتا خلال مؤتمر صحفي:" تم بالفعل الاتفاق على تمويل مشروع (إسباي بارسا) لتجديد ملعب كامب نو، وبناء مدينة رياضية حوله باستثمارات قيمتها 1450 مليون يورو".

وأضاف:" أعمال المشروع الجديد ستبدأ في صيف العام الجاري، مبيناً"أن المشروع الحلم لنكون الأفضل في العالم والمشروع الإنشائي الأهم في تاريخ النادي".

وأوضح رئيس النادي الكتالوني "المشروع الجديد لن يحمل أعضاء النادي تكاليف إضافية، ولا يشكل خطرا على الإدارة الرياضية، ولن يتم رهن أصول البارسا".

ولفت إلى أن مشروع (إسباي بارسا) سيتم بمشاركة 20 مستثمرا، مضيفا "هذا المشروع يعني أن مؤسسة برشلونة حاليا أقوى من أي وقت مضى، ولم يفقد النادي سمعته في الأسواق المحلية والعالمية".

وختم خوان لابورتا تصريحاته في هذا الشأن "على الرغم من أن البعض أراد عرقلتنا، إلا أن برشلونة خرج أقوى، وأنجزنا تفاصيل هذا المشروع وتكاليفه وآليات تمويله في غضون عامين، وهي مهمة لم تكن سهلة، ولكنه سيكون إرثا لهذا النادي".