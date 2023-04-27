روسيا تنفي مزاعم اغتيال بوتين

نفى المتحدث باسم الكرملين، اليوم الخميس، جميع التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مزاعم محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطائرة بدون طيارى، مؤكداً بأنها غير صحيحة.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "لسنا على علم بهذه التقارير والمنشورات، وهناك العديد من التقارير والمنشورات الصفراء المختلفة، لافتاً إلى عدم أهميتها.

وكانت في وقت سابق، أصدرت صحيفة غربية تقريرا زعمت فيه بأن المخابرات الأوكرانية حاولت شن عملية لاغتيال الرئيس الروسي باستخدام طائرة بدون طيار كاميكازي.

وبحسب التقرير المزعوم، أنه بعد ظهر يوم 23 نيسان الماضي، تم إطلاق طائرة من نوع (UJ-22) طائرة بدون طيار أوكرانية حديثة بمدى طيران يصل إلى 800 كيلومتر) في أوكرانيا، لكنها تحطمت.