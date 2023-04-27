وزير الأوقاف برام الله يُعلن عن تسعيرة الحج لعام 2023

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية الشيخ حاتم البكري، اليوم الخميس 27 ابريل 2023، عن تكلفة الحج للعام الجاري 1444-2023.

وأفاد الشيخ البكري، بأن تكلفة الحج لهذا العام 3246 ديناراً أردنياً للشخص الواحد، بعد أن كانت بقيمة 2787 ديناراً العام الماضي.

وأجرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الخميس 27/4/2023، قرعة الحج للعام الحالي 2023، في المحافظات الشمالية برعاية وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري.

ووفقاً لوزارة الأوقاف، سيتم الإعلان عن أسماء المواطنين المسجلين للحج 2023 في الضفة الغربية المحتلة بعد إجراء القرعة العلنية.