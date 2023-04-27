النيابة العامة تغلق شركة شركة "تكنو إليت ميديا" بعد النصب والاحتيال على المواطنين

أكد المستشار أحمد السوسي المتحدث باسم النيابة العامة في قطاع غزة اليوم الخميس 27/4/2023، أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها منذ ورود شكاوى حول ادعاء قيام شركة تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.

وأوضح أن التحقيقات الأولية أشارت إلى ثبوت الادعاء، وعليه تم إغلاق الشركة حسب الأصول، وضبط وتحريز محتوياتها، وضبط مبالغ مالية وتحريزها على ذمة القضية، وما زالت إجراءات التحقيق مستمرة، وسيتم التصرف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وأكدت النيابة العامة حرصها على صون وحماية حقوق ومقدرات المواطنين، وملاحقة مرتكبي الجريمة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.