بالفيديو وفاة شاب وإصابة آخر بحادث سير قرب جنين

توفي شاب وأصيب آخر بجروح حرجة، الليلة الماضية، إثر تعرضهم لحادث سير ذاتي قرب منطقة الجربة، جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، بأن حالة الشاب المصاب حرجة وما زال يتلقى العلاج في قسم العناية المكثفة.

بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن الشرطة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير ذاتي بانقلاب مركبة نتج عنه وفاة مواطن وإصابة آخر بجروح حرجة، وتم نقلهما فوراً إلى مستشفى جنين الحكومي، وأعلن الأطباء عن وفاة أحدهما.

وأكد ارزيقات في تصريح صحفي، أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة شرطة المرور التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه.

وناشد ارزيقات، السائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء قيادتهم لمركباتهم، وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم قيادتها بسرعة تعرض حياتهم وحياة المسافرين للخطر.