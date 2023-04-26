موعد عيد الأضحى المبارك 2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:05 م
26 ابريل 2023
موعد صلاة عيد الاضحى في الكويت.jpg
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تبدأ عطلة عيد الأضحى من صباح الثلاثاء الذي يصادف يوم وقفة عرفات حتى مساء السبت الموافق الأول من تموز/يوليو ، وفقا للفلكي الدكتور عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية عماد المجاهد، إن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023 سيكون الأربعاء الموافق 28 حزيران/ يونيو المقبل.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

وأضاف مجاهد الأربعاء، بأن يوم وقفة عرفات ستسبق عيد الأضحى المبارك، إذ يصادف يوم الثلاثاء الموافق 27 حزيران /يونيو وفق الحسابات الفلكية.

وأشار إلى أن عطلة عيد الأضحى ستمتد من صباح الثلاثاء الذي يصادف يوم وقفة عرفات حتى مساء السبت الموافق الأول من تموز/يوليو.

وبحسب الفلكي مجاهد، فإنه من المتوقع رؤية هلال ذو الحجة يوم الأحد حيث سيغيب القمر بعد الشمس بـ 30 دقيقة ويكون يوم الاثنين هو يوم 1444/12/1  الموافق 19 من شهر حزيران/يونيو.

 

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