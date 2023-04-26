تبدأ عطلة عيد الأضحى من صباح الثلاثاء الذي يصادف يوم وقفة عرفات حتى مساء السبت الموافق الأول من تموز/يوليو ، وفقا للفلكي الدكتور عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية عماد المجاهد، إن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023 سيكون الأربعاء الموافق 28 حزيران/ يونيو المقبل.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

وأضاف مجاهد الأربعاء، بأن يوم وقفة عرفات ستسبق عيد الأضحى المبارك، إذ يصادف يوم الثلاثاء الموافق 27 حزيران /يونيو وفق الحسابات الفلكية.

وأشار إلى أن عطلة عيد الأضحى ستمتد من صباح الثلاثاء الذي يصادف يوم وقفة عرفات حتى مساء السبت الموافق الأول من تموز/يوليو.

وبحسب الفلكي مجاهد، فإنه من المتوقع رؤية هلال ذو الحجة يوم الأحد حيث سيغيب القمر بعد الشمس بـ 30 دقيقة ويكون يوم الاثنين هو يوم 1444/12/1 الموافق 19 من شهر حزيران/يونيو.