المهندس الأعرج يكشف لـ"فلسطين اليوم"سبب تأخر العمل في المدن المصرية منذ 7 شهور!

كشف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس علاء الأعرج اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023، عن آخر مستجدات تجهيز المدن المصرية الثلاث في قطاع غزة.

وأكد م. الأعرج، في تصريح صحفي لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ العمل على تجهيز المدن المصرية في قطاع غزة يسير بطريقة غير مرضية لشركات المقاولات المشاركة في إنشائها وتجهيزها.

وأوضح م. الأعرج، أن العمل في المدن المصرية وصل إلى مرحلة "البلاط" إلا إنها توقفت نتيجة عدم توريد "البلاط" من اللجنة المصرية منذ 7 شهور، وهو ما ينعكس بالسلب على أصحاب شركات المقاولات، وتكبدهم تكاليف إضافية.

وأشار إلى أن شركات المقاولات لم تتلقى سوى 30-40% من المبالغ المالية المتراكمة على الجهات المختصة، وهو ما يقلل من قدرتها على الصمود والاستمرار في عملها؛ بسبب الالتزامات المتراكمة عليها.

وقال: "الأموال المستحقة تُدفع بطريقة غير مرضية، إذ من المفترض أن تتقاضى شركات المقاولات نحو 90% من أموال الأعمال المنفذة، إلا إنهم لم يتقاضوا سوى 30- 40% في أفضل الأحوال، وهو ما يؤثر على استمرار عملهم".

والشهر الماضي، قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة: إن العمل في المدن المصرية المقرر إقامتها في قطاع غزة وصل لمراحل متقدمة، خاصة في مدينة "دار مصر 3" شمال قطاع غزة.

وبينت الوزارة في تصريح نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أن العمل بدأ في إنشاء الطوابق الأولى من العمارات السكنية، بعد صب وتجهيز الأرضيات.

وكانت هذه المدن أعلنت عنها مؤخراً اللجنة المصرية لإعمار غزة، ضمن المرحلة الثانية من المنحة المصرية للإعمار.

يذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية تشرف بشكل كامل على إقامة هذه المدن، وتتابع تقدم العمل فيها بشكل مستمر.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد عدوان مايو 2021 على قطاع غزة معركة "سيف القدس"، عن منحة مصرية بقيمة 500 مليون دولار أميركي لبناء ثلاث مدن مصرية في القطاع.