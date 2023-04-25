راصد جوي لـ"فلسطين اليوم": منخفض جوي يلوح في الأفق الأسبوع المقبل

كشف الراصد الجوي الفلسطيني، ليث العلامي، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في عموم أرجاء البلاد من اليوم حتى منتصف الأسبوع المقبل، وسط توقعات باندفاع كتلة هوائية باردة.

وقال الراصد العلامي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": "تكون حالة الطقس ربيعية ومعتدلة حتى يوم الخميس المقبل"، مشيرًا إلى أن الأجواء تكون دافئة في ساعات النهار، خاصة في المناطق المنخفضة والسهول ولطيفة ومنعشة ومائلة للبرودة بالمناطق الجبلية.

وتوقع الراصد، أن تندفع كتلة هوائية باردة نسبيًا إلى البلاد، قادمةً من الحوض الشرقي المتوسط، يوم الجمعة، ينجم عنها انخفاض على درجات الحرارة مع تساقط محدود في زخات من الأمطار بمناطق عدة وعلى فترات متفرقة.

وأضاف العلامي، أن تأثير هذه الكتلة يستمر حتى يوم الأحد، مؤكدًا عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية للعشرينيات، يوم الاثنين.

وتابع الراصد: إن "معدلات درجات الحرارة بعد الانتهاء من تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة، تكون ربيعية ومعتدلة، خاصة بالنهار وبساعات الليل وأحيانا باردة نسبيا".

واستبعد العلامي، وصول موجات حارة في المدى القريب والمتوسط.