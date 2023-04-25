بعد انقضاء شهر رمضان تكون معدة الإنسان قد تعودت على نظام معين للأكل وتناول الأطعمة المختلفة، وأي تغيير على هذا النظام قد يؤدي لبعض المشاكل الصحية التي قد تصيب الشخص.

لذلك ينصح العديد من الخبراء في مجال الصحة المتابعين بضرورة تناول الأطعمة بطريقة سليمة وبانتظام حتى لا يصابوا بمشاكل، ونقدم لكم فيما يلي أهم الأطعمة الصحية بعد رمضان.

ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل جديد للمتابعين وخاصة النصائح الطبية التي تساعدهم على المحافظة على صحتهم دون الوقوع في مشاكل صحية.

ما هو الطعام الصحي بعد رمضان؟

- تناول الفاكهة لأنها تساعد على الشعور بالشبع.

- تجنب الأطعمة المقلية والوجبات السريعة.

- الاكثار من تناول السلطة بشكل دائم.

- تناول النعناع لأنه يساعد على الهضم.

- تناول الكثير من السوائل خلال اليوم.

- تناول الحليب أو اللبن الرائب.

- الامتناع عن تناول الطعام بشره.

- عدم تناول الماء وسط الوجبات.