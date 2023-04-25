متى سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين 2023؟

موعد بدء التوقيت الصيفي في فلسطين 2023 ، يبحث المواطنين في فلسطين عن موعد بدء التوقيت الصيفي وذلك بتقديم عقارب الساعة ل60 دقيقة وخاصة ان الحكومة قررت تأخير موعد تقديم عقارب الساعة والبدء بالتوقيت الصيفي حتى انتهاء شهر رمضان المبارك .

حكومة رام الله أعلنت على لسان المتحدث الرسمي باسمها إبراهيم ملحم إن "العمل بالتوقيت الصيفي في دولة فلسطين يبدأ اعتبارا من الساعة الثانية من فجر يوم السبت الموافق (29/4) وذلك بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة".

موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي فلسطين 2023

التوقيت الصيفي في فلسطين كان من المقرر ان يبدأ العمل به خلال الشهر الماضي، إلا أن الحكومة قررت تأجيله والإبقاء على التوقيت الشتوي؛ بسبب حلول شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر أن الحكومة الفلسطينية، كانت قد حددت بدء التوقيت الصيفي والشتوي في فلسطين حتى العام 2026، خلال جلستها التي انعقدت بتاريخ 22 أغسطس 2022.