د.عواد: إجراءات ضد كل من لم ينتظم للدوام اليوم والتعويض سيكون بشكل منفصل لكل مدرسة

أكد د. محمد عواد الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء 25/4/2023 ، أن هناك انتظام كبير في مدارس الوطن اليوم، وتوجد إضرابات محدودة في عدد من المدارس، حيث سيتم اتخاذ إجراءات ضد كل من لم ينتظم للدوام اليوم .

وقال عواد خلال تصريحات لصوت فلسطين تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" "التعليم حق للطالب بالاتفاق مع المعلمين والوزارة تعكف على وضع خطة وفيها ليونة حيث يحق لكل مدرسة التعامل بشكل منفصل للتعويض ،موضحاً أن هناك عدد من المدارس لم تعلق الدوام بشكل كامل وهناك مدارس لم يشملها الإضراب .

وهـدد عواد بأن اي معلم إضرب عن العمل قبل تاريخ اليوم لن تشمله أي إجراءات عقابية، مبيناً أن كافة المعلمين بعد تاريخ اليوم ستشملهم الإجراءات سواء بقطع الراتب أو الفصل أو غيرها من الإجراءات .

وكانت عدد من مدن الضفة أعلنت عن انتظام العملية التعليمية اليوم الثلاثاء بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ، وخاصة أن العملية التعلمية في الضفة تشهد حالة من الشلل بعد شهرين من الإضراب الذي أعلن عنه اتحاد المعلمين الموحد، وخاصة بعد فشل كافة الوساطات .