بالفيديو والصور إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار قرب مفرق عيون الحرامية شمال رام الله

أُصيبت مستوطن صهيوني، اليوم الثلاثاء 25-4-2023، في عملية إطلاق نار وقعت قرب منطقة عيون الحرامية شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة 14 العبرية :"ان مستوطن اصيب في اليد بجراح متوسطة في عملية إطلاق نار من سيارة مسرعة قرب مستوطنة "عوفرا" في رام الله بالضفة الغربية".

من ناحيتها، قالت مؤسسة "إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية": "إصابة مستوسطة في اليد لمستوطن تعرض لإطلاق نار من مركبة مسرعة قرب مدينة رام الله".

وقالت نجمة داود الحمراء: "إن المصاب مستوطن يبلغ من العمر 28 عامًا وحالته بالمتوسطة".

ومن جانبها، قالت إذاعة الجيش "الإسرائيلي": "عملية إطلاق النار استهدفت مجموعة من المستوطنين كانوا يشاركون في عداء تنافسي بذكرى القتلى الإسرائيليين".

وذكرت المصادر العبرية، أن إطلاق النار قرب عيون الحرامية استهدف مجموعة مستوطنين كانوا يركضون ضمن ما يسمى بـ"فعاليات إحياء ذكرى قتلى الجيش الصهيوني"، وأصاب واحدا منهم بحالة متوسطة.









