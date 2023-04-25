تشكيلة مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد جيرونا، يترقب عشاق كرة القدم انطلاق صافرة مباراة ريال مدريد الإسباني ضد نظيره جيرونا الساعة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء 25-4- 2023، على ملعب إستادي مونتيليفي ضمن الأسبوع الـ 31 من عمر الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2022-2023، إذ أُسندت مهمة التعليق على المباراة للمعلق علي محمد علي بينما تبث المباراة beIN Sports HD 1، و Premier Sports 1 HD، ومع إن ريال مدريد خسر لقب الدوري لهذا الموسم بنسبة كبيرة نظراً لكبر الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر إلا إنه لن يكون لقمة سائغة للفرق الأخرى وسيقاتل حتى الجولة الأخيرة من عمر البطولة.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة جيرونا اليوم

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة جيرونا اليوم، لا يتوقف عشاق نادي ريال مدريد الإسباني عن تشجيع فريقهم العريق بالرغم من النكسات التي تعرض لها الفريق في بداية الموسم وخسارة العديد من النقاط، مما جعل الظفر باللقب مهمة مستحيلة في ظل النتائج الإيجابية التي يقدمها فريق برشلونة لاسيما بعد عودة المصابين إلى المستطيل الأخضر، وبالرغم من تأخر الفريق عن المتصدر برشلونة إلا إن أنصاره لا يزالون يشجعونه ويبحثون الآن عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة جيرونا اليوم.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم أمام جيرونا في الدوري

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم أمام جيرونا في الدوري، يغيب عن قائمة ريال مدريد في مواجهة جيرونا ضمن الجولة الـ 31 من الدوري الاسباني الدرجة الأولى 2022-2023، العديد من نجوم الفريق في التشكيلة الأساسية إذ يغيب عن قائمة كتيبة أبناء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي كل من فيرلاند ميندي، وديفيد ألابا، وداني سيبايوس، وكريم بنزيما وإدين هازارد، أما بقية النجوم سيكونون متاحين أمام المدير الفني للملكي لكنه يمكن أن يريح أسماء لتكون جاهزة لمعركة الأبطال أمام مانشستر سيتي.

تشكيلة ريال مدريد الرسمية ضد جيرونا

تشكيلة ريال مدريد الرسمية ضد جيرونا، ينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام نظير جيرونا ضمن الجولة الـ 31 من عمر الدوري الإسباني الدرجة الأولى، إذ يكون في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أما يقود خط الدفاع: داني كارفاخال .. إدير ميليتاو .. أنطونيو روديجر .. ناتشو، وفي خط الوسط: أوريلين تشواميني .. توني كروس .. لوكا مودريتش، أما خط الهجوم: ماركو أسينسيو .. رودريجو .. فينيسيوس جونيور