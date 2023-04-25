أطلقت النار على مركبة.. قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم وتُحاصر منزلاً

اقتحمت قوات الاحتلال، بعد منتصف الليلة الماضية بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وداهمت منزلاً، وأطلقت الرصاص تجاه احدى المركبات في المنطقة.

وذكرت مصادر صحفية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت تقوع وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز والصوت، إذ اندلعت إثر ذلك مواجهات مع المواطنين دون أن يبلغ عن اصابات.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن محمود الأمور، وفتشته، كما وأطلقت الرصاص صوب مركبة المواطن عرفات الأمور وإصابتها وحطمت زجاجها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين عدوانهم على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، بهدف تهجيرهم من أراضيهم والاستيلاء عليها وضمها إلى البؤر الاستيطانية المنتشرة في الضفة والقدس المحتلتين.