نتنياهو يعلق على عملية القدس

عقّب رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو مساء اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، على عملية الدهس بشارع يافا في مدينة القدس المحتلة، والتي أدت إلى إصابة 5 مستوطنين إحداهم بجراح خطيرة.

وقال نتنياهو خلال كلمة له في الحفل القريب من مكان عملية الدهس: "هجوم جديد يقع على مقربة منا هذا يذكرنا مرة أخرى بأن إسرائيل دومًا ما تواجه الخطر ولن تتردد في صد"، على حد قوله.

وأَضاف نتنياهو: "دولتنا قامت بقوة جيشنا وشرطتنا في وقت أعدائنا حاولوا اقتلاعنا من هنا ولا زالوا يحاولون ذلك ولكننا سنمنعهم كما نفعل كل مرة". وفق تعبيره.

وأُصيب خمسة مستوطنين بجروح إحداها خطيرة جداً إثر عملية دهس نفذها فدائيون فلسطينيون اليوم الاثنين 24 ابريل 2023، في شارع يافا بمحافظة القدس المحتلة.

وأفادت وسائل اعلام عبرية، بأن العملية الفدائية وقعت على بعد 200 متر من مكان إقامة مراسم الاحتفال بذكرى قتلى جيش الاحتلال، أدت إلى إصابة 5 مستوطنين أحداهما خطيرة جداً والبقية ما بين خفيفة ومتوسطة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على 3 أشخاص بزعم تنفيذ عملية دهس في شارع يافا بالقدس المحتلة.