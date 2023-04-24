متى يبدأ صيام الستة البيض من شهر شوال 2023 فضل صيام 6 أيام من شوال، انتهت أيام عيد الفطر السعيد 1444 هجري- 2023، ويبدأ الآن المسلمون في التساؤل عن صيام الأيام الستة البيض من شهر شوال المبارك، إذ إن لصيامها فضل وأجر كبير يُضاف إلى أعمال المسلم الذي يصوم تلك الأيام لذا في هذه المقالة سنوضح موعد بدء صيان ستة من شوال 2023، إضافة إلى فضل صيام تلك الأيام الفضيلة من السنة النبوية عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

فضل صيام الست من شوال

فضل صيام الست من شوال، ويتساءل المسلمون عن موعد بدء صيام الأيام الستة البيض من شهر شوال المبارك وهل صيامها تابعاً أفضل أم متفرقة، إذ إنه وفق دار الإفتاء المصرية التي قالت: "إنه من الأفضل صيام أيام الستة البيض تباعاً بدءاً من اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك 1444 هجري، إلا إنه يجوز أن تُصام متفرقات، كما حرمت صيام أول يوم عيد الفطر السعيد، وفي هذه المقالة سترفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فضل صيام الست من شوال.

ما هو فضل صيام ستة شوال

ما هو فضل صيام ستة شوال، لصيام الأيام الستى من شهر شوال فضل عظيم وثواب وأجر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، إذ حث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين على صيام الأيام الستة أو الستة البيض من شهر شوال المبارك، إذ يعد صيام الست من شوال أحد الأعمال المستحبة بعد شهر رمضان، وقد قال رسول الله عن صيام الست من شوال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ".

فضل صيام الأيام البيض من شوال

فضل صيام الأيام البيض من شوال، لا يفوت معظم المسلمين صيام الأيام الستة البيض من شهر شوال المبارك، لأنه من يصوم تلك الأيام القليلة الفضيلة إضافة إلى شهر رمضان المبارك فكأنه صام الدهر كله، لذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته والمسلمين على صيام شهر رمضان المبارك والأيام الستة البيض من شهر شوال.